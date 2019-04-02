Тимошенко набрала больше всего голосов в колонии, где ее удерживали 5 2.04.2019, 20:30

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО

Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины.

В Качановской колонии, где Юлия Тимошенко отбывала наказание во время президентства Виктора Януковича, за лидера партии Батькивщина проголосовали 110 из 271 избирателя, передает nv.ua.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по результатам голосования на избирательном участке №631375.

Владимира Зеленского поддержали 68 человек, Петра Порошенко – 20, Юрия Бойко – 18.

ЦИК Украины обработал 99,5% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины. Владимир Зеленский набрал 30,22% голосов, Петр Порошенко – 15,94%, а Юлия Тимошенко – 13,39%.