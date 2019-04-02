В Минске с бездетного дворника стали взыскивать алименты 3 2.04.2019, 20:40

1,432

иллюстрационное фото

По словам мужчины, он никогда не был женат и детей у него тоже нет.

В Минске 45-летний дворник пожаловался в прокуратуру, что с его зарплаты начали взыскивать алименты, сообщает прокуратура Октябрьского района Минска.

«Я никогда не был женат, и детей у меня нет», — пояснял мужчина. Самостоятельно разобраться в ситуации ему не удалось, поскольку на работе в бухгалтерии отказались показать исполнительный лист.

Мужчина, который осужден к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, при отбытии наказания устроился дворником в ЖЭУ. В расчетном листке он увидел, что из зарплаты высчитали алименты. В бухгалтерии не стали показывать исполнительный лист. Тогда мужчина обратился в прокуратуру, представители которой устроили проверку.

Выяснилось, что исполнительный лист был выписан на родного брата этого мужчины. Фамилия и отчество у них совпадают, но имена и даты рождения разные. При этом брат живет в другом городе и никогда не работал в этом ЖЭУ.

Дворнику должны вернуть удержанные деньги — 133 рубля 7 копеек, а бухгалтера ЖЭУ привлекли к дисциплинарной ответственности.