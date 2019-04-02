Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit 2.04.2019, 20:47

Тереза Мэй выступила с заявлением после многочасового экстренного заседания правительства Великобритании.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй во вторник, за десять дней до условной даты выхода страны из Евросоюза, решила просить лидеров ЕС еще об одной отсрочке "брексита", передает ВВС.

Тереза Мэй выступила с заявлением во вторник вечером после многочасового экстренного заседания правительства и объявила, что, поскольку парламент Британии не может принять никакого решения относительно формы выхода из ЕС, стране нужна еще одна отсрочка "брексита", но она не должна быть долгой.

Британия изначально должна была выйти из ЕС 29 марта, но из-за неспособности британских политиков договориться Брюссель уже дал ей отсрочку до 12 апреля.

Теперь лидеры Евросоюза говорят, что готовы еще раз отложить "брексит", но хотят знать, что правительство и парламент Британии собираются сделать за это дополнительное время - каким образом выйти из тупика.

Если Лондон не сумеет убедительно объяснить, что он будет делать с отсрочкой, то может ее не получить, и тогда 12 апреля страна "выпадет" из ЕС без урегулированных отношений.

ЕС планирует решить судьбу Британии на чрезвычайном саммите вечером 10 апреля.

Тереза Мэй объявила, что приглашает лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина сесть с ней за стол переговоров и срочно составить план действий в отношении "брексита", который собрал бы большинство голосов в парламенте и с которым она сможет поехать на саммит в Брюссель.