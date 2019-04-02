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Султаната не получилось

  • Александр Ивахник
  • 2.04.2019, 21:10
Реджеп Эрдоган

Казалось, что у Эрдогана все под контролем. Как выяснилось, не все.

Представление о непобедимости Реджепа Эрдогана, сформированное его политическими успехами последних лет, в ходе воскресных муниципальных выборов было серьезно подорвано. После конституционного референдума 2017 года, создавшего в Турции суперпрезидентскую республику, и прошлогодних президентских и парламентских выборов казалось, что у Эрдогана всё под контролем. Как выяснилось, не всё.

И хотя правящая Партия справедливости и развития (ПСР) вместе с союзниками в целом по стране набрала 51% голосов, она потеряла контроль в 8 из 12 крупнейших городов Турции. Главная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП), отстаивающая светские принципы развития государства, одержала две знаковые победы в борьбе за посты мэров 16-миллионного Стамбула и столицы страны Анкары. В Стамбуле молодой выдвиженец НРП Экрем Имамоглу в упорнейшей борьбе вырвал победу у экс-премьер-министра Бинали Йылдырыма. В Анкаре Мансур Яваш победил действующего мэра Мехмета Озхасеки. Кроме того, НРП сохранила контроль над третьим по величине городом Турции Измиром и завоевала города-миллионники Адану, Анталью и Мерсин. Подвергаемая жестким репрессиям по обвинению в связях с террористами прокурдская Партия демократии народов (ПДН) одержала ряд побед на юго-востоке страны.

Президент Эрдоган отчасти сам виноват в успехах оппозиции. Он приложил максимум усилий для повышения значения этих муниципальных выборов. Более месяца едва ли не каждый день выступая на массовых митингах, президент заявлял о судьбоносном характере выборов, о том, что они решающие для выживания страны. Используя свою фирменную взвинченную риторику, Эрдоган клеймил все оппозиционные партии как врагов страны, обвинял их в поддержке терроризма. А вину за экономические трудности страны возлагал на некие "западные силы", которые стремятся подорвать самостоятельность Турции.

Однако такого рода национал-патриотические призывы эффективно действовали, когда турецкая экономика быстро росла, а вместе с тем и жизненный уровень населения. Но в августе прошлого года разразился финансовый кризис, турецкая лира обесценилась за год на 40%, инфляция сейчас достигает 20%, а рост цен на продукты питания – 30%. Экономика вступила в рецессию, безработица выросла до 11%.

В такой ситуации призывы Эрдогана участвовать в выборах возымели действие (явка составила высочайшие 84%), но менее консервативные и набожные жители крупных городов голосовали против правящей партии.

Александр Ивахник, kasparov.ru


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