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Идеальный рейс: литовец стал единственным пассажиром «Боинга», летевшего в Италию

  • 2.04.2019, 21:12

В распоряжении гражданина Литвы оказался целый самолет, который обычно может вместить до 188 пассажиров.

Мужчину из Литвы, который летел в Италию, ждал приятный сюрприз на борту самолета: он был единственным пассажиром "Боинга" 737-800.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Скирмантас Стримайтис летел из Вильнюса в северный итальянский город Бергамо на лыжный отдых в середине марта.

В его распоряжении оказался целый самолет, который обычно может вместить до 188 пассажиров. На борту были только два пилота и пять других членов экипажа.

Самолет зафрахтовало туристическое агентство, чтобы доставить группу литовских туристов домой из Италии. Чтобы не гнать пустой самолет, агентство продавало билеты в один конец до Бергамо, но в итоге был продан только один билет.

Стримайтис сказал, что полет, который длился чуть более двух часов, "стал опытом, который случается раз в жизни".


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