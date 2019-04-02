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Оргкомитет начал работу по проведению Чернобыльского шляха – 2019

  • 2.04.2019, 21:30
Архивное фото bnp.by

В Минске состоялось первое заседание оргкомитета нынешнего Чернобыльского шляха.

В оргкомитет традиционной траурной акции вошли Партия БНФ, партия «Зеленые», оргкомитет партии «Белорусская христианская демократия», БСДП, ПООО «Движение за свободу», ОГП, Движение солидарности «Разам», общественное объединение Экодом.

Оргкомитет принял решение о проведении 26 апреля традиционной ежегодной акции «Чернобыльский шлях» с целью привлечения общественного внимания к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствиям, проблемам развития атомной энергетики и протеста против Островецкой АЭС, как угрозы национальной безопасности Республики Беларусь, сообщает пресс-служба партии БНФ.

8 апреля планируется подача заявки в Мингорисполком на проведение демонстрации по традиционному маршруту: сбор участников демонстрации в 17:30 на площадке возле главного входа в НАН Беларуси, шествие к памятному знаку «Жертвам Чернобыля», митинг и возложение цветов к памятному знаку.

«Чернобыльский шлях» – традиционная уличная акция в формате шествия, которое ежегодно 26 апреля проводит оппозиция. С 2008 года к теме памяти Чернобыльской аварии добавилась тема опасности строительства в Беларуси атомной электростанции по проекту российской компании «Росатом».


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