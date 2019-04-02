Написавшая письмо Путину Тася Перчикова вместе с мамой уехали из деревни Томсино 13 2.04.2019, 21:37

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Тася Перчикова из деревни Томсино Псковской области

Фото: RFE/RL

Там семью начали травить после письма Таси президенту РФ.

Двенадцатилетняя Тася Перчикова, которую затравили односельчане за то, что она написала письмо президенту России Владимиру Путину, покинула деревню Томсино.

При поддержке чиновников из администрации Псковской области мать Таси – Елена Перчикова – смогла найти дом в одной из областных деревень. Одна доля дома будет принадлежать ей, другая – Тасе. Перчиковы попросили Радио Свобода не публиковать их адрес, чтобы не столкнуться с проблемами на новом месте жительства. Сейчас они разбирают вещи. Елена Перчикова устраивается на работу в хоспис, расположенный в том же населенном пункте. Для Таси в новой деревне есть школа, в которую она пойдет следующей осенью.

"Обустраиваемся на новом месте. Две ночи переезжали. Ужас, конечно, что получилось из не предвещающего беды детского письма", – рассказала Елена Перчикова в беседе с корреспондентом “Радио Свобода”.

Переехать из деревни Томсино Перчиковы были вынуждены после травли, которую им устроили односельчане. Они были недовольны тем, что семья попросила помощи у президента России.

"Что она захотела-то? Кому надо? Никто, все сидят, работают, как могут, а они нищие такие! Приехали – пишем Путину! Бедный ребенок! И трактор им надо сразу, а никому здесь ничего не надо! Все живут своим трудом! Плати рублей 700, тебе перепашут все!" – говорили местные жители. По их мнению, помогать стоит семьям с инвалидами, а Перчиковы – обеспеченные, раз покупают научные журналы для Таси.

Тасе Перчиковой также посвящён документальный фильм Андрея Киселева "Тася из Томсино".