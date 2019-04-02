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Правитель Алжира покинул пост после массовых протестов

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  • 2.04.2019, 22:10
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После решения пойти на пятый срок он потерял поддержку населения и армии.

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика ушел в отставку. Об этом сообщает Reuters.

В начале марта Бутефлика, занимающий свой пост с 1999 года, в пятый раз подал заявку на участие в выборах. Это вызвало массовые протесты в стране. Накануне администрация президента страны сообщила, что Бутефлика решил уйти со своего поста до окончания срока полномочий.


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