Правитель Алжира покинул пост после массовых протестов

Правитель Алжира покинул пост после массовых протестов2
- 2.04.2019, 22:10
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После решения пойти на пятый срок он потерял поддержку населения и армии.
Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика ушел в отставку. Об этом сообщает Reuters.
В начале марта Бутефлика, занимающий свой пост с 1999 года, в пятый раз подал заявку на участие в выборах. Это вызвало массовые протесты в стране. Накануне администрация президента страны сообщила, что Бутефлика решил уйти со своего поста до окончания срока полномочий.