Как Порошенко победить, как Зеленскому не проиграть 4 2.04.2019, 22:12

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КОЛЛАЖ: РБК-УКРАИНА

Украинский политолог Андрей Окара о втором туре выборов.

Несмотря на большой отрыв от лидера избирательной гонки – шоумена Зеленского, - президент Порошенко может радикально изменить ситуацию в свою пользу накануне второго тура выборов.

На вопрос о том, что следует сделать Порошенко, чтобы победить, и чего не следует делать Зеленскому, чтобы не проиграть, UAportal ответил политолог Андрей Окара.

- Порошенко может радикально изменить ситуацию в свою пользу. Технология этого изменения, я думаю, должна оцениваться в несколько миллионов долларов, поэтому я, наверное, воздержусь от ее обнародования.

Но скажу, что есть некоторые базовые вещи, которые могут повлиять на иной ход выборов, чем полный провал Порошенко.

Порошенко проигрывает не потому, что он глупее Зеленского. На рациональном уровне срабатывает та логика голосования, которую продвигают его сторонники, а именно: проголосуй за державника, может быть, за плохого, не за такого, как хочется, но за человека, который гарантирует сохранение державы, который гарантирует, что Украину не завоюют – против человека, который вообще ничего не гарантирует, при котором может быть все что угодно, в том числе блицкриг российских войск на Донбассе.

Эта логика работает в рациональной парадигме, когда выбираешь умом, а не сердцем.

А когда выбираешь сердцем, то Зеленский побеждает, а Порошенко проигрывает. Его ничего не спасает, кроме каких-то нечестных манипуляций.

И еще один важный нюанс – это то, что Зеленский выигрывает на эмоциональном восприятии как представительно нового стиля в политике. И в этом смысле для Порошенко в качестве оппонента во втором туре гораздо более выгодной была бы Тимошенко.

Есть аргументы, почему Тимошенко хуже или лучше Порошенко, и их можно обсуждать. А по поводу Зеленского аргументов нет. Просто он из другой стилистической парадигмы. И именно в этом смысле Порошенко ему абсолютно проигрывает.

Если Порошенко сумеет изменить формат восприятия ситуации с эмоционального на рациональный, у него появляются некоторые шансы. В противном случае у него остаются только нечестные методы.

Какую ошибку может допустить Зеленский, которую ему не простят избиратели и из-за которой он может проиграть выборы?

Я думаю, у Порошенко и его штаба есть надежда на то, что Зеленский наговорит какой-то хрени. Например, если он что-то ляпнет что-то про зарплаты учителям по 4 тысячи долларов или снова скажет: "К Путину на коленях приползу". В таком случае у него всё обрушится.

Если в штабе Зеленского не совершенные идиоты, то в ситуацию, что Зеленский допустит ошибку и это перевернет его восприятие электоратом, я верю с очень большим трудом.

По большому счету, в течение этих трех недель ему лучше всего молчать. Хотя, молчать ему всё сложнее и сложнее. Он просто обязан что-то говорить.

Но главный позитив ситуации заключается в том, что при любом исходе второго тура в Украине создается массив предпосылок для того чтобы она фактически становилась парламентской республикой. Для Украины это, в общем-то, позитив, потому что механизм умного, продвинутого, гениального царя или мессии не работает.