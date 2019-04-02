К резкому скачку курса биткоина привела покупка роботами? 2.04.2019, 22:35

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Стоимость криптовалюты всего за сутки поднялась почти на 20%.

Стоимость биткоина за сутки подскочила почти на 20%, следует из данных торгов. По версии некоторых экспертов, скачок вызван краткосрочным всплеском спроса из-за единовременной покупки неизвестным 20 тыс. BTC ($94,5 млн по текущему курсу).

Накануне, 1 апреля, курс биткоина составлял порядка $4170. Однако 2 апреля началось стремительное подорожание. Курс единовременно подскочил до примерно $5,1 тыс., после чего начал постепенное снижение. К 18:00 мск курс биткоина составлял порядка $4,8 тыс. Как отмечает Newsbtc, скачок в 15% от стоимости биткоина произошел всего за один час, передает РБК.

Оливер фон Ландсберг-Сэди, исполнительный директор криптовалютной компании BCB Group, заявил Reuters, что результат торгов мог быть связан с несколькими крупными сделками по покупке биткоинов. Покупки проводились через американские биржи Coinbase и Kraken, а также люксембургскую Bitstamp. По оценке эксперта, это был единый, алгоритмически управляемый заказ. Такой заказ мог сделать трейдинговый робот. Всего неизвестный покупатель приобрел 20 тыс. BTC. О том, что причиной роста курса могли стать автоматические закупки с помощью компьютерных систем, пишет и Bloomberg.

Представитель сервиса CryptoCompare сообщил, что в связи с аномальным скачком курса число сделок с биткоином выросло в несколько раз, до 6 млн в час. Вместе с биткоином заметно выросли и прочие криптовалюты. Стоимость альткоинов Ethereum и Ripple поднялась примерно на 10%.

Стоимость биткоина резко подскочила осенью 2017 года, почти до $20 тыс. Однако за год криптовалюта подешевела в 4,4 раза. В ноябре 2018 года стоимость биткоина упала ниже $4 тыс.