Борис Желиба: Беларусь находится в финансовой пирамиде 2 2.04.2019, 22:46

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Долговая веревка затягивается все больше и больше.

Как сообщил министр финансов России Антон Силуанов, Беларусь получит российский государственный кредит в размере 600 млн. долларов. По его словам, эти деньги пойдут на рефинансирование платежей по погашению основного долга по ранее предоставленным Москвой займам.

Ситуацию с очередным займом Лукашенко прокомментировал «Радыё Рацыя» экономист Борис Желиба.

- Готовность России предоставить кредит показывает, что после определенной напряженности в белорусско-российских отношениях и взаимных выпадов по поводу компенсации Москвой налогового маневра и других противоречий, Россия решила сделать шаг навстречу.

Впрочем, такая ситуация складывается не впервые, когда сначала Россия и Беларусь конфликтуют, а затем Кремль идет на уступки, понимая, что ему не нужно «доводить до ручки» финансовую систему «союзника».

Естественно, белорусские власти порадуются очередному кредиту, так как четверть государственных долгов рефинансируются. И теперь мы берем деньги у России, чтобы вернуть их России, чтобы погасить старые кредиты. Одним словом, сценарий отношений «союзников» не меняется - Москва продолжает поддерживать экономику Беларуси.

- Получается, что Беларусь попадает еще в большую экономическую зависимость от России?

- Безусловно. Внутренние и внешние государственные долги постепенно растут. Мы не можем утверждать, что все 600 миллионов долларов пойдут на рефинансирование, возможно, часть кредита направят и на другие цели, но основная часть денег вернется в Россию.

И, как видим, долговая веревка затягивается все больше и больше. Беларусь продолжает находиться в так называемой финансовой пирамиде - берет новые кредиты, чтобы отдать старые. Если учитывать, что внешний долг у нас в валюте, а внутренний - на 80 процентов в валюте (и добавить сюда так называемые гарантии правительства под иностранные кредиты), то общая сумма задолженностей достигла до 50 процентов внутреннего валового продукта. Для таких стран, как Беларусь, эта черта является опасной.