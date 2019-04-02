ЦИК Украины посчитал 99,8% протоколов

ЦИК Украины посчитал 99,8% протоколов3
- 2.04.2019, 22:55
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Разрыв между Зеленским и Порошенко - более двух с половиной миллионов голосов.
Центральная избирательная комиссия обработала 99,81% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины, передает «Новое время».
Онлайн-статистика подсчета голосов избирателей ведется на сайте ЦИК Украины.
- шоумен Владимир Зеленский - 30,22%
- действующий глава государства Петр Порошенко - 15,95%
- лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 13,39%
- кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко - 11,68%
лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 6,91%,
- экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,03%,
- лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,48%,
- кандидат от партии Оппозиционный блок Александр Вилкул - 4,15%,
- представитель партии Свобода Руслан Кошулинский - 1,62%.
Другие кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.
31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента. Украинцы выбирали нового главу государства среди 39 кандидатов.