закрыть
3 апреля 2019, среда, 0:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

ЦИК Украины посчитал 99,8% протоколов

3
  • 2.04.2019, 22:55
  • 1,621

Разрыв между Зеленским и Порошенко - более двух с половиной миллионов голосов.

Центральная избирательная комиссия обработала 99,81% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины, передает «Новое время».

Онлайн-статистика подсчета голосов избирателей ведется на сайте ЦИК Украины.

- шоумен Владимир Зеленский - 30,22%

- действующий глава государства Петр Порошенко - 15,95%

- лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 13,39%

- кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко - 11,68%

лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 6,91%,

- экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,03%,

- лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,48%,

- кандидат от партии Оппозиционный блок Александр Вилкул - 4,15%,

- представитель партии Свобода Руслан Кошулинский - 1,62%.

Фото: ЦИК

Другие кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.

31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента. Украинцы выбирали нового главу государства среди 39 кандидатов.


популярное за неделю

Мнение

Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить Богдан Яременко
Бесплатный сыр - только в мышеловке
Бесплатный сыр - только в мышеловке Леонид Невзлин
Совпадение?
Совпадение? Телеграм-канал «Баста»
По волне нашей памяти
По волне нашей памяти Ирина Халип