Хуан Гуаидо призвал к крупнейшему в истории Венесуэлы маршу 20.04.2019, 8:04

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Президент Венесуэлы назвал дату массовой акции против узурпатора Мадуро.

Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо призвал сограждан 1 мая присоединиться к массовой акции протеста против Николаса Мадуро. На выступлении перед своими сторонниками в Каракасе в пятницу, 19 апреля, 35-летний политик назвал планируемое мероприятие "крупнейшим в истории маршем", участники которого потребуют "окончания узурпации" Мадуро, сообщает dw.com.

Венесуэла несколько месяцев переживает острый политический и социальный кризис. 22 января, после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок, в стране начались массовые протесты. Председатель венесуэльского парламента Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Гуаидо лишен депутатского иммунитета

Большинство стран ЕС, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы. В апреле законодательное собрание Венесуэлы, лояльное Мадуро, лишило Гуаидо депутатской неприкосновенности.

По данным Организации Объединенных Наций, почти четверть из 30 миллионов венесуэльцев нуждаются в срочной помощи. Около 3,7 миллиона жителей страны истощены вследствие недостаточного питания, не менее 22 процентов детей до 5 лет страдают от хронического недоедания, говорится в одном из недавних отчетов организации.

В апреле Николас Мадуро после долгих отказов сообщил о готовности принять гуманитарную помощь Международного комитета Красного Креста. 16 апреля в аэропорту Каракаса приземлился самолет с грузом срочно необходимых медикаментов и медицинских материалов. Гуаидо приветствовал доставку гумпомощи и призвал положить конец правлению Мадуро, которого считает виновником гуманитарной катастрофы в Венесуэле.