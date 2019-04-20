Экономист: Россия может сократить поставки нефти Лукашенко 1 20.04.2019, 8:35

1,091

Фото: mazyr.by

К чему может привести запрет экспорта российской нефти в Украину?

Россия запретила экспорт нефти, нефтепродуктов и угля в Украину. Эмбарго, подписанное премьер-министром РФ, начнет действовать с 1 июня.

Какие последствия это решение будет иметь для Беларуси, вступившей недавно в новый виток торгового противостояния с РФ, которое Лукашенко назвал «санкциями» против него и его экономической «модели»?

На вопросы Charter97.org отвечает экономист Лев Марголин.

- Хочу отметить, что, по моему мнению, это решение напрямую связано с президентскими выборами в Украине. Стало понятно, что в Украине, скорее всего, будет новый президент. И ему из Кремля направили такой сигнал: будешь с нами жестко разговаривать – вот тебе первое предупреждение. Если новая власть в Киеве не хочет этого понимать – значит, Украина останется без нефтепродуктов.

Что касается Беларуси, то в случае прекращения поставок топлива из России, белорусская власть включит свою традиционную схему, которую она использует в ситуации новых эмбарго и торговых ограничений у соседей. В Украину пойдет нефть и нефтепродукты белорусского производства – с «Нафтана», Мозырского НПЗ, а кроме того – просто переоформленная российская нефть и нефтепродукты.

Вариантов много. Официальный Минск уже имеет опыт поставок в саму Россию яблок, креветок и прочей «санкционки». Почему же не сделать тот же самый финт и в отношении Украины?

- Да, но совсем недавно Россия полностью запретила поставки яблок и груш из Беларуси. В ответ Лукашенко заявил о необходимости ремонта на трубопроводе «Дружба», то есть угрожает перекрыть транзит российской нефти через нашу страну. Не кажется ли вам странным, что РФ одной рукой вводит «санкции» против Лукашенко, а другой – позволяет ему обогащаться не сечинских нефтелолларах?

- Знаете, характерной особенностью белорусско-российских экономических отношений является то, что Россия очень медленно поворачивается. Белорусская экономика все-таки поменьше. Плюс она более централизована, особенно это касается бизнес-схем тех, кто приближен к власти. Достаточно вспомнить историю с белорусскими «растворителями»: Россия спохватилась (нас обманывают!) через довольно продолжительное время и только тогда ввела ограничения. Белорусские власти дали задний ход: больше не будем – но почти сразу же начали всплывать другие контрабандные схемы.

Поэтому белорусским властям вряд ли стоит рассчитывать на длительное обогащение в ситуации с эмбарго для Украины. Политика России последовательна, но она напоминает медведя, вокруг которого бегает маленькая шавка и кусает его с разных сторон. Медведь вроде и пытается повернуться и отмахнуться от нее, но получается это медленно и неуклюже.

Я думаю, что если Беларусь заменит Россию в поставках нефти и нефтепродуктов в Украину (а мы и так являемся крупнейшим поставщиком дизельного топлива на украинский рынок), Кремль поймет, что ведется реэкспорт. И вспыхнут очередные скандалы и новые меры по отношению к белорусским контрабандным схемам.

Россия в этом смысле как раз-то очень последовательна и она хочет избавиться от серых схем белорусского руководства, которые ставят им подножку. Подножка от ближайшего союзника и партнера особенно обидна. Ее не ожидаешь – а именно отсюда она и приходит.

- Доля России на украинском рынке моторного топлива составляет 32,5%. Беларусь «дышит ей в спину» с долей в 32,1%. Как будут развиваться события, если РФ все-таки заметит «подножку»?

- Серые схемы в белорусском экспорте в Украину все равно будут продолжаться. Ведь «предпринимателям», находящимся под крылом Лукашенко, выгодно перетамаживать российскую нефтяную продукцию и делать вид, что она белорусская. Понятно, что это делается с ведома и даже не без участия высших государственных органов.

Поэтому, если Россия будет закрывать для них одну лазейку – будет открываться какая-то другая. Поэтому отдельные «предприниматели», приближенные к белорусской власти, будут и дальше пытаться на этом зарабатывать.

Трудно предсказать, какими сейчас будут конкретные шаги со стороны России. К тому же Беларусь – не единственный поставщик топлива на освобождающийся после эмбарго РФ украинский рынок.

Многое зависит от того, как сложатся цены на украинском рынке. Ведь, по большому счету, Беларусь не ограничена в экспорте переработанного топлива в Украину. А в смысле логистики имеет и преимущества, особенно Мозырский НПЗ, расположенный у самой границы.

Вот если будут факты реэкспорта Беларусью в Украину чистой российской нефти – здесь можно ожидать более жесткой реакции Кремля. Если Беларусь на украинском рынке займет место РФ, то в качестве одного из ответных шагов можно ожидать ограничения поставок нефти в нашу страну. Хотя благодаря налоговому маневру Россия это и так делает: один из смыслов этой реформы в том, чтобы не регулировать поставки нефти на государственном уровне, а с помощью общей для всех рыночной цены.

И осталось три года, чтобы эта цена стала сказываться на торговле нефтью с Беларусью.

- Экспорт антрацита из Беларуси в Украину за год вырос почти в 1000 раз. Проводившие расследование журналисты отмечают, что это – контрабандный уголь, реэкспортируемый Беларусью из «ДНР/ЛНР». Вырастут ли объемы контрабанды через Беларусь и этого энергетического сырья?

- Действительно, практически весть донецкий и российский уголь идет в Украину через Беларусь. При любых условиях это выгоднее, чем завозить его из Южной Африки, тем более после печально известной формулы «Роттердам плюс», которая предусматривает одинаковую цену угля независимо от того, откуда он поставляется в Украину.

Заденет ли рост контрабанды угля через Беларусь Россию? Данные по прошлому году только подчеркивают неповоротливость РФ в этом вопросе. За год поставки выросли в 1000 раз – а Россия до сих пор молчит. Здесь возможны два варианта: либо здесь замешаны приближенные к российской власти олигархи (я имею в виду кума Путина Медведчука), либо просто пока не заметили, но рано или поздно спохватятся и примут меры.

- Каким может быть итог яблочно-нефтяных «разборок» в треугольнике Беларусь – Россия – Украина?

- Я думаю, что серьезных политических последствий не будет. Лукашенко оказался с Россией в рамках ситуации, которая в шахматах называется цугцвангом. Какие бы «разборки» и «торговые войны» не происходили, он находится в политической и экономической зависимости от России. С другой стороны, он устраивает РФ в качестве «своего» правителя в Беларуси. Поэтому какие-то меры против контрабандных схем со стороны России возможны, но вряд ли они зайдут слишком далеко.