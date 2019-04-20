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В Украине наступил «день тишины»

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  • 20.04.2019, 8:50

Предвыборная агитация остановлена.

В полночь 20 апреля в Украине наступил так называемый "день тишины" перед вторым туром выборов президента, сообщает nv.ua.

Согласно статье 57 о выборах президента Украины, с наступлением 20 апреля запрещена предвыборная агитация.

Также запрещается "публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение избирательных листовок, расклеивание избирательных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на пост президента Украины и распространение политической рекламы".

С улиц городов должна быть убрана вся предвыборная агитация.

Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля. За кресло главы государства будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко.


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