Восемь ярких и неожиданных моментов на дебатах Порошенко и Зеленского 6 20.04.2019, 9:39

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Фото: gordonua.com

Возможностям украинской избирательной кампании в Беларуси и РФ можно только позавидовать.

Телеканал «Белсат» подготовил короткую подборку самых ярких моментов дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Дебаты прошли вчера вечером в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Переход на территорию оппонента

Изначально кандидаты имели договоренность выступать на отдельных сценах, однако в последний момент Порошенко неожиданно перешел на сцену своего оппонента. Дебаты в итоге там и состоялись.

Изначально планировалось, что кандидаты будут дебатировать с двух разных сцен, но Петр Порошенко пошел на территорию оппонента и выступал рядом с Зеленским.

Встали на колени

Порошенко задал вопрос Зеленскому, почему он публично извинялся перед Рамзаном Кадыровым, но не извинялся перед украинским народом за то, что называл (в своих сценических номерах) Украину «проституткой», а украинцев «хохлами». Он добавил, что войну на Донбассе нельзя закончить, если «ползти на коленях к Путину». «Ползти на коленях» – это намёк на высказывания Зеленского в 2014 году, когда он в ТВ-эфире пообещал встать на колени перед Владимиром Путиным, лишь бы тот не ставил на колени Украину (т.е. не нападал на страну).

Вот это заявление Зеленского в 2014 году:

В ответ Зеленский заявил, что слова про колени и Путина вырваны из контекста. А теперь он готов встать на колени перед всеми, кто потерял своих родных в войне на Донбассе. Что Зеленский и сделал. Порошенко в свою очередь тоже встал на колени – спиной к аудитории, но лицом к украинскому флагу, который сзади держали его сторонники.

Сравнение Зеленского с котом в мешке (и оберткой, и мешком)

Порошенко несколько раз использовал образ «кота в мешке». И даже пытался развить этот образ: мол, дело не в том, что никто не знает Зеленского-политика, а в том, какие люди за ним стоят (в частности, олигарх Игорь Коломойский).

«Вы не кот в мешке. Вы мешок, а в вашем мешке – черти и коты!» – сказал он, обращаясь к Зеленскому.

Позже Порошенко сказал, что его оппонент – «обертка» тех, кто начиная с 2014 года убежал из страны, а теперь хочет вернуться.

«Внутри обертки сидит «пятая колонна», внутри сидят россияне и олигархи-беглецы», – заявил Порошенко.

На это Зеленский ответил, что «лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре».

Намёк на уголовное преследование Порошенко

После того как Порошенко в очередной раз начал обращать внимание на связь Зеленского с Коломойским, Зеленский ответил, что он «не у прокурора». «А вот вам, возможно, придется там быть», – заметил он.

«Я держу кулаки за то, чтобы никого из вашего окружения в политике не было», – добавил также Зеленский.

Серия вопросов от народа

Зеленский оригинально использовал свои возможности задать вопрос Порошенко. Вместо того, чтобы сформулировать один конкретный вопрос он быстро читал по бумажке «народные» вопросы, которые якобы собрал по соцсетям. Вопросы касались невыполненных обещаний, убийства Павла Шеремета, поражений украинской армии под Дебальцево и Иловайском, нападения на украинских моряков в Керченском проливе и т.д. Зеленский предлагал Порошенко ответить на те вопросы, которые он сам выберет.

Про отрубленные руки

Зеленский припомнил Порошенко его обещание «отрубать руки» за воровство в армии, а также спросил, почему у всех друзей президента до сих пор по две руки. На это Порошенко ответил, что он не судья и не палач, он может только создавать условия для справедливого правосудия в стране.

«Ни один из моих друзей не имеет и не будет иметь никакого отношения к коррупции, потому что, как только будет любое обоснованное подозрение, он перестанет быть другом или партнером и будет сидеть в тюрьме», – заявил Порошенко.

Вопрос о готовности сажать своих соратников, если те проворуются, Порошенко затем переадресовал Зеленскому.

«Даже если будет виноват Коломойский – все сядут за решетку. Но сядут, когда будет нарушен закон», – заявил он.

Про летчика, который учится

Порошенко неоднократно обращал внимание на некомпетентность Зеленского как политика. По его словам, такая некомпетентность может дорого обойтись Украине.

«Сели ли бы в самолет, где в кресле пилот, который «сел поучиться»? И легли ли бы вы под нож хирурга, который «только учится»? Не издевайтесь над нашим государством», – заявил Порошенко, обращаясь к своему оппоненту.

«Я – ваш приговор»

«Я не ваш оппонент, я — ваш приговор», – парировал Зеленский очередные выпады со стороны Порошенко.

Свою речь Зеленский начал с того, что в 2014 году он сам голосовал за Порошенко.

«Но я ошибся. Мы все ошиблись», – подчеркнул он.

По словам Зеленского «мы голосовали за одного Порошенко, но избрали другого».