Покончивший с собой экс-президент Перу оставил предсмертную записку 20.04.2019, 10:42

Алан Гарсия

Фото: AFP

Алан Гарсия отверг обвинения в коррупции.

Бывший президент Перу Алан Гарсия, который покончил жизнь самоубийством, в своей предсмертной записке написал, что не виновен в коррупции, сообщает korrespondent.net со ссылкой на El Tiempo.

Экс-президент Гарсия сообщил, что не брал взяток. "Из-за своих ошибок в управлении страной наши оппоненты избрали стратегию криминализации моего имени. Но они ничего не нашли, и я снова победил их, потому что они никогда не найдут ничего, кроме собственных спекуляций и разочарований. Не было ни счетов, ни взяток, ни богатства", – написал он.

Гарсия также добавил, что его смерть является "знаком презрения к противникам". "Я уже выполнил миссию, которую сам себе поставил", – подчеркнул он.

Напомним, 69-летний Гарсия умер 17 апреля в больнице Лимы после попытки самоубийства. Он выстрелил в себя, когда его попытались задержать полицейские по обвинениям в коррупции.