Шесть кораблей НАТО прибыли в порт Польши 20.04.2019, 10:55

ФОТО: ARMENPRESS.AM

Военные корабли Альянса прибыли в польский порт Гдыня с рабочим визитом.

Шесть кораблей Первой постоянной группы военно-морских сил НАТО зашли в порт Гдыня на Балтийском побережье Польши, сообщает телеканал TVN24.

В частности, в порт прибыли американский эсминец Gravely, польский фрегат Генерал Казимир Пулавский, испанский фрегат Almirante Juan De Borbon, британский фрегат Westminster и танкер ВМС Германии Rhon.

Корабли вошли в порт с рабочим визитом и покинут его 23 апреля. В это время на борт некоторых из них смогут подняться посетители.