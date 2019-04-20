Шесть кораблей НАТО прибыли в порт Польши
- 20.04.2019, 10:55
Военные корабли Альянса прибыли в польский порт Гдыня с рабочим визитом.
Шесть кораблей Первой постоянной группы военно-морских сил НАТО зашли в порт Гдыня на Балтийском побережье Польши, сообщает телеканал TVN24.
В частности, в порт прибыли американский эсминец Gravely, польский фрегат Генерал Казимир Пулавский, испанский фрегат Almirante Juan De Borbon, британский фрегат Westminster и танкер ВМС Германии Rhon.
Корабли вошли в порт с рабочим визитом и покинут его 23 апреля. В это время на борт некоторых из них смогут подняться посетители.