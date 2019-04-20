«Транснефть» пообещала решить проблему качества идущей в Беларусь нефти 20.04.2019, 11:07

Представители компании готовы встретиться с белорусской стороной для обсуждений.

«По нашим прогнозам, ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели», – заявил РИА Новости советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Он сообщил, что руководство «Транснефти» поддерживает постоянный контакт со специалистами «Гомельтранснефть Дружбы», руководством «Белнефтехима» и белoрусских НПЗ.

«Мы готовы встречаться с нашими белoрусскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию. Компания ежесуточно мониторит показатели по наличию органических хлоридов, а также проводит анализ арбитражных проб на предмет определения источника «загрязнения»», – заявил Демин.

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Содержание хлорорганических соединений в ней в десятки раз превышает допустимое, что может привести к нарушению технологических режимов работы нефтеперерабатывающих заводов. «Белнефтехим» оценивает потери беларусской стороны от ухудшения качества нефти.

Специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в присутствии представителя российского ПАО «Транснефть» произвели отбор проб из нефтепровода «Дружба». «Белнефтехим» запросил официальную встречу с «Транснефтью».