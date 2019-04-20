ЦРУ: Huawei финансируют китайская разведка 1 20.04.2019, 11:23

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В СМИ попали материалы отчета.

В ЦРУ выяснили, что компания Huawei получала финансирование от китайской разведки, Вооруженных сил, а также Центральной комиссии по национальной безопасности Коммунистической партии Китая, пишет британская газета The Times со ссылкой на источник (перевод – РБК).

По данным собеседника издания, США поделились отчетом ЦРУ по Huawei с союзниками по разведальянсу Five Eyes, в который также входят Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Представитель Huawei заявил газете, что компания «не комментирует необоснованные обвинения», не подкрепленные доказательствами и основанные на анонимных источниках.

Как отмечает The Times, Huawei планирует поставлять Великобритании оборудование для создания 5G-сетей. В феврале в Госдепе США призвали страны ЕС быть «очень, очень внимательными относительно сделок с Huawei» и не спешить заключать контракты с «ненадежными поставщиками из таких стран, как Китай». Это произошло спустя месяц после того, как Вашингтон обвинил Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с антииранскими санкциями.

Закон об оборонном бюджете США, подписанный президентом Дональдом Трампом в августе 2018-го, предполагает запрет на покупку оборудования у китайских компаний для американских министерств и ведомств.

В марте британский Национальный центр кибербезопасности сообщил, что выявил существенные технические недостатки в обеспечении безопасности сетевого оборудования Huawei. При этом авторы доклада сомневаются в том, что китайская компания способна устранить проблемы.