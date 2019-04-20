Шенгенские визы для детей и подростков станут бесплатными 1 20.04.2019, 11:47

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Также будет упрощена выдача шенгенских виз путешественникам с хорошей визовой историей.

Парламент Евросоюза одобрил инициативу Еврокомиссии упростить выдачу шенгенских виз путешественникам с хорошей визовой историей. Об этом сообщается на официальном портале Еврокомиссии.

Теперь путешественники смогут подавать свои заявки на визы за полгода до планируемой поездки вместо нынешних трех месяцев.

Там, где это возможно, туристы будут заполнять и подписывать свои заявки в электронном виде.

Также планируется освободить от визовых сборов лиц в возрасте от 6 до 18 лет.

Кроме этого, туристы c «положительной историей» поездок в Евросоюз смогут получать многократные визы с постепенным увеличением срока действия от 1 года до максимальных 5 лет.