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Леонид Судаленко: «Субботником» власть прикрывает свои экономические провалы

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  • 20.04.2019, 12:22
  • 1,143
Леонид Судаленко
ФОто: svaboda.org

Правозащитник напомнил белорусам, что никто не может принуждать их работать бесплатно.

В эти выходные по всей Беларуси проходят субботники. Нам часто преподносят их как добровольный вклад граждан в развитие нашей страны, но на самом деле многим приходится принимать в них участие не по своей воле, сообщает «Гомельская весна».

Почему так происходит и как правильно организовывать субботники объясняет правозащитник Леонид Судаленко.

Правозащитник напомнил белорусам, что никто не может принуждать их работать бесплатно.

«Субботниками» власть прикрывает свои экономические провалы. Бесплатным трудом людей хотят залатать дыры в бюджете», - заявил правозащитник.


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