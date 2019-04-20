Углеводородина1
- 20.04.2019, 12:31
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Чем отапливаются жители «газовой сверхдержавы».
Российская «Новая газета» выпустила спецпроект «Углеводородина» — визуально-экономическое исследование о том, как и чем обогреваются долгой зимой россияне в стране, занимающей лидирующие места по экспорту природного газа. Сколько это стоит и как в действительности можно было бы газифицировать Россию, несмотря на ее огромную территорию.
Оператор поселковой котельной на газовом конденсате в Жигалове (Иркутская область) топит печь дровами в своем собственном доме
Дробилка угля возле котельной, Владивосток, Приморский край
Почерневший из-за выбросов угольной котельной снег. Поселок Смирных, Сахалинская область
Угольная котельная в Вещево, Ленинградская область
Склад дров на улице в Котласе, Архангельская область
Дровник в Суоярви, Карелия
Городская котельная на мазуте в Корткеросе, Коми
Склад горбыля на улице в Жигалове, Иркутская область
Частный дом в Смирных, Сахалинская область
Колка дров в Свердловской области
Печь в Суоярви, Карелия
Оператор поселковой котельной на угле в Суоярви, Карелия
Газовая труба, подведенная к поселку Жегалово, Иркутская область. Газа ждут несколько лет
Житель СНТ Язово, Москва, не подвел себе газ. Газификация здесь стоит около 700 тысяч рублей (около $ 11000)