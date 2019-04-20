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Углеводородина

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  • 20.04.2019, 12:31
  • 1,272

Чем отапливаются жители «газовой сверхдержавы».

Российская «Новая газета» выпустила спецпроект «Углеводородина» — визуально-экономическое исследование о том, как и чем обогреваются долгой зимой россияне в стране, занимающей лидирующие места по экспорту природного газа. Сколько это стоит и как в действительности можно было бы газифицировать Россию, несмотря на ее огромную территорию.

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