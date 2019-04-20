Углеводородина 1 20.04.2019, 12:31

1,272

Чем отапливаются жители «газовой сверхдержавы».

Российская «Новая газета» выпустила спецпроект «Углеводородина» — визуально-экономическое исследование о том, как и чем обогреваются долгой зимой россияне в стране, занимающей лидирующие места по экспорту природного газа. Сколько это стоит и как в действительности можно было бы газифицировать Россию, несмотря на ее огромную территорию.

Оператор поселковой котельной на газовом конденсате в Жигалове (Иркутская область) топит печь дровами в своем собственном доме

Дробилка угля возле котельной, Владивосток, Приморский край

Почерневший из-за выбросов угольной котельной снег. Поселок Смирных, Сахалинская область

Угольная котельная в Вещево, Ленинградская область

Склад дров на улице в Котласе, Архангельская область

Дровник в Суоярви, Карелия

Городская котельная на мазуте в Корткеросе, Коми

Склад горбыля на улице в Жигалове, Иркутская область

Частный дом в Смирных, Сахалинская область

Колка дров в Свердловской области

Печь в Суоярви, Карелия

Оператор поселковой котельной на угле в Суоярви, Карелия

Газовая труба, подведенная к поселку Жегалово, Иркутская область. Газа ждут несколько лет

Житель СНТ Язово, Москва, не подвел себе газ. Газификация здесь стоит около 700 тысяч рублей (около $ 11000)