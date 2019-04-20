Джо Байден будет бороться за номинацию в президенты США 20.04.2019, 12:53

Джо Байден

У политика самый высокий рейтинг среди демократов, уже объявивших о намерении бороться за президентство.

Бывший вице-президент США Джо Байден объявит на будущей неделе о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США от Демократической партии, сообщили люди в окружении бывшего вице-президента, передает Радио Свобода.

Согласно опросам, у 76-летнего Байдена самый высокий рейтинг среди 18 демократов, уже объявивших о намерении бороться за президентство.

76-летний американский политик от Демократической партии баллотировался ранее на пост, но выбывал из гонки еще на ранних стадиях своих кампаний. В 1988 году Байден столкнулся с обвинениями в плагиате, а в 2008 году он отказался от дальнейшего участия после поражения на первичном голосовании в штате Айова. В том же 2008 году, однако, Барак Обама, ставший кандидатом от Демократической партии, выбрал Байдена как кандидата в вице-президенты. Он оставался в этой должности два президентских срока Барака Обамы.

Среди качеств, которые выделяют Байдена в группе соискателей на президентскую номинацию Демократической партии – его опыт законодателя и эксперта по внешней политике. Байден впервые был избран сенатором от штата Делавэр в Верхней палате Конгресса в 1973 году, до того, как ему исполнилось 30 лет, и с тех пор многократно переизбирался. В 2013 году его старшему сыну был поставлен диагноз "рак мозга", что заставило Байдена отказаться от возможного выдвижения своей кандидатуры в президенты, что открыло дорогу к номинации Хиллари Клинтон. Одновременно Байден заложил основу для активной политической жизни после Белого дома. Он создал центры по изучению внешней и внутренней политики в двух университетах, а также основал фонд "Байдена" по борьбе с раком.

Неожиданная победа Трампа дала возможность Байдену снова включиться в политическую жизнь. Он стал ярым критиком администрации Трампа, в особенности в области внешней политики. Байден активно агитировал в пользу демократических кандидатов во время промежуточных выборов в Конгресс в 2018 году.

По сообщениям СМИ, штаб Байдена видит два основных препятствия для его президентской кампании 2020 года – хрупкое эмоциональное состояние бывшего вице-президента после смерти его старшего сына, а также выдвижение новой, молодой волны политических лидеров внутри Демократической партии.

В послужной список Байдена входит закон о борьбе с насилием в отношении женщин, запрет на автоматическое огнестрельное оружие и поддержка однополых браков еще до того, как Обама поддержал закон в Конгрессе. В то же время Байден дал свою поддержку на вторжение в Ирак в 2003 году, а также был одним из авторов закона о преступлениях, принятого в 1994 года, в результате которого американские тюрьмы переполнились заключёнными, посаженными за мелкие преступления.

В этом году против Байдена были также выдвинуты обвинения в неподобающем поведении с женщинами. Поведение, которое несколько женщин сочли неуместным, Байден объяснил попыткой установить "человеческий контакт". "Я буду гораздо более внимательным. Это моя ответственность, – отметил политик. – Я буду более уважителен к личному пространству других людей".

Байден, согласно опросам, опережает второго по популярности демократа, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса – в среднем примерно на 7 процентов. Также в тройке лидеров сенатор от штата Калифорния Камала Харрис.