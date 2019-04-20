Сразу деньги, машина — потом: новый способ обмана белорусов 1 20.04.2019, 13:58

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Доверчивых автомобилистов находят через интернет.

О том, что весна действительно пришла, говорят не пометки в календаре, а хорошая солнечная погода последних нескольких дней. Все остальное время белорусы отчаянно спорили с внутренним голосом, не зная, что одевать с утра: шорты или шубу. А между тем миновала уже середина апреля — то есть сезон покупки/ продажи автомобилей в самом разгаре. И пусть многие продавцы ушли с шумных авторынков в онлайн, обывателям стоит поостеречься: в Сети орудует немало мошенников. С каждым годом они становятся все хитрее, а их способы «честного отъема» денег у населения — изобретательнее, пишет av.by.

Старый новый способ

База объявлений на нашем портале демонстрирует устойчивый рост, особенно в период смены сезонов. Все больше белорусов использует интернет, чтобы продать либо приобрести автомобиль. Многие наши соотечественники стали изучать виртуальные базы данных еще и потому, что здесь, по их мнению, меньше риска нарваться на перекупа и, как следствие, быть обманутым. На самом деле, доверчивых покупателей морочат везде. И виртуальная сеть не исключение.

Источник: av.by

Мы уже неоднократно писали о злоумышленниках, которые продают авто за половину его рыночной стоимости. Встретив такую машину на рынке в Малиновке или Ждановичах, будущий владелец наверняка заподозрил бы обман, ведь у него была бы возможность хотя бы ее завести, потрогать и даже прокатиться. Виртуальные же мошенники не предоставят желающим ни одного из этих вариантов. Их главный козырь — низкая цена.

Источник: av.by

«Если год назад ценник на такие популярные автомобили, как VW Sharan или Renault Scenic, мошенники ставили вполовину меньший, чем среднее предложение по рынку, то теперь эта разница составляет не более 35%, — сообщает руководитель команды поддержки сайта av.by Кирилл Покрышкин. — Фотографии они делают с реальных (не своих) автомобилей на белорусских номерах либо воруют их с уже существующих объявлений».

Источник: av.by

Позвони мне, позвони

Причем в таком объявлении указано уже два контактных номера: один белорусского мобильного оператора, другой — российского. Конечно, при звонке на наш Velcom, MTS или Life заинтересованный покупатель услышит неизменное «абонент находится вне зоны действия сети», зато российский оператор всегда будет доступен. Злоумышленник объясняет это уже в описании к объявлению: мол, «нахожусь в командировке/ отъезде, по всем вопросам пишите на Viber».

Источник: av.by

«Если потенциальная жертва связывается с таким "продавцом", обманывать ее начинают по отлаженной схеме. Сразу покупатель слышит историю про то, что интересующая его машина находится в другом городе, но продавец согласен приехать и встретиться с клиентом. Правда, только после того, как получит от него предоплату», — комментирует действия злоумышленников специалист.

К примеру, на присланных нашим пользователем скриншотах такой переписки видно, что «липовый» продавец Mazda 6 первого поколения снял объявление с продажи и перестал отвечать на звонки сразу же, как получил от потенциального покупателя желанный задаток. Причем за свой автомобиль 2002 года выпуска мужчина просил $2 450, тогда как реальные предложения по рынку начинаются от $3 600. Напомним, в прошлом году разница в цене составляла не менее 50%. Зато аппетиты мошенников остались прежними: сумма перевода редко превышает 100-200 белорусских рублей. Видимо, эти факты и играют на доверии белорусов, мечтающих о хорошем и недорогом авто. Увы, как правило, эти мечты так и остаются мечтами…

Мошенник 75 уровня

«Самое удивительное, что реквизиты для перевода денег мошенники указывают настоящие, то есть принадлежащие кому-то, — говорит специалист. — Да и саму предоплату они просят внести на карту "Беларусбанка". Получается, что вычислить держателя такой карты очень просто. Но на самом деле толку от этого будет мало: владельцем банковской карты окажется подставное лицо либо человек, который в Беларуси не проживает».

Мы не зря упомянули, что рыночный сезон на белорусской автомобильной «вторичке» в самом разгаре: в техподдержку нашего сайта обратилось уже с десяток обманутых автолюбителей. А количество тех, кто — выражаясь простым языком — «забил» на честно отнятые 100-200 рублей, вообще неизвестно. Конечно, модераторы av.by стараются оперативно удалять все объявления сомнительного содержания, но даже нескольких часов такого размещения на сайте достаточно, чтобы «клюнул» хотя бы один человек… Видимо, любители халявы в нашей стране никогда не переведутся.

«Никогда не оставляйте без внимания фразу "все вопросы по Viber", — советует руководитель команды поддержки av.by. — Реальный продавец всегда сам заинтересован в продаже своего авто и будет держать связь любым удобным для ПОКУПАТЕЛЯ способом. А если от вас что-то требуют, еще ничего не предложив, — смело проходите мимо. И, конечно же, ни под каким предлогом не высылайте продавцу предоплату. Все это — первый способ заподозрить мошенника».