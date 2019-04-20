СБУ: О минировании «Общественного» во время дебатов сообщали по телефону из России 6 20.04.2019, 13:52

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На телеканал приходил президент Украины Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок.

Информация о готовящемся теракте в студии Общественного телевидения, где 19 апреля должны были состояться дебаты кандидатов в президенты Украины, поступила из России. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Были звонки с сообщениями о заминировании не только Общественного, но и "Олимпийского". По нашим предварительным данным, это звонки из России, поэтому мы расцениваем это больше как попытки сорвать дебаты", – сказала она.

Гитлянская отметила, что эвакуация людей с объектов не проводилась.

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко – 15,95%. Они проходят во второй тур выборов, который состоится 21 апреля.

19 апреля прошли дебаты Зеленского с Порошенко на стадионе "Олимпийский" Киеве. В ходе дебатов на НСК "Олимпийский" Порошенко обратился к Зеленскому, предложив тому также отправиться на Общественное. Зеленский ему не ответил и на дебаты не явился. В студии выступал только Порошенко.

Ведущая дебатов на Общественном Мирослава Барчук после появления в студии Порошенко предупредила его о возможном теракте. Президент решил остаться. Позже Барчук сообщила, что информация о теракте поступила на горячую линию МВД "102".