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Архангельские партизаны против кремлевских оккупантов

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  • Игорь Эйдман
  • 20.04.2019, 14:28
  • 1,087
Игорь Эйдман

В России начинается новый этап сопротивления?

Архангельские партизаны подожгли два деревянных моста, которые использовались для проезда техники на стройку мусорного полигона. До этого в Архангельской области и республике Коми шли мирные демонстрации против превращения регионов в мусорную свалку, на которой собираются наживаться московские чиновники и олигархи. Протесты власти проигнорировали, а их участников подвергли административному давлению.

Характерно, что именно в Архангельске несколько месяцев назад Михаил Жлобицкий устроил в здании ФСБ взрыв в знак протеста против фабрикаций дел и пыток. Доведенные до отчаяния люди переходят от мирного протеста к партизанской борьбе. В Архангельске начинается новый этап сопротивления?

Игорь Эйдман, «Фейсбук»


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