Такая форма дебатов присуща украинской ментальности 1 Анна Маляр

20.04.2019, 14:46

Фото: gordonua.com

Украинцы наконец-то становятся собой.

Не о кандидатах, а об украинском феномене.

Я считаю, что такая форма дебатов – вживую перед большим количеством людей – присущее украинской ментальности явление. Мы наконец-то становимся собой.

Во время дебатов почему-то представляла себе времена казачества. Да, они тоже не отличались манерностью и аристократизмом, потому что украинский темперамент таких рамок не выдерживает. Но там был дух свободы и борьбы.

Не имеет значения, кто победил или победит. Вы можете себе такое представить еще лет 10 назад? Общество меняется – и это главное.

Для тех, кто ждал высокоинтеллектуальную дискуссию, скажу так: я искренне рада, что вы в моем окружении, но вас около 2%. Телевидение и кандидаты не могут под вас формировать телевизионный продукт.

Анна Маляр, «Фейсбук»