В столице Польши почтили память героев восстания в Варшавском гетто 20.04.2019, 14:56

Главные мероприятия прошли у Памятника Героям Варшавского гетто.

В столице Польши почтили память героев Восстания в Варшавском гетто. Главные мероприятия по случаю 76-й годовщины восстания против немецкой оккупационной власти прошли у Памятника Героям Варшавского гетто, сообщает «Радио Польша».

В полдень в столице завыли сирены. Представители государственных и местных властей, а также еврейских организаций возложили цветы к Памятнику Героям Варшавского гетто.

Сами варшавяне говорили, что в этот день их не могло здесь не быть:

«Я прихожу сюда каждый год. Во-первых, потому что я еврейка, а во-вторых чтить память героев – просто необходимо. Мне это очень близко, я не представляю себе 19 апреля без моего присутствия в этом месте».

«Польская культура без культуры еврейской – не более, чем недоразумение. То, что тогда происходило, по-другому как трагедией назвать нельзя».

Напомним, восстание в Варшавском гетто стало первым городским вооруженным выступлением против немцев в оккупированной Европе. В боях и во время казней погибла большая часть повстанцев, а оставшееся на территории население было выслано в концентрационные лагеря.

Уже традиционно в годовщину восстания в польской столице и других крупных городах волонтеры массово раздавали бумажные желтые нарциссы – символ восстания в Варшавском гетто.