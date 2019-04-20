«Залезали в рюкзаки, кошельки и карманы» 20.04.2019, 14:59

Как в витебском колледже провели обыск.

У учащихся Витебского государственного технического колледжа провели обыск личных вещей. Инцидент произошел 19 апреля. Сами учащиеся заявляют о незаконности таких действий, а в администрации говорят, что все это было сделано в их же интересах, сообщает «Белсат».

«Интересовались любом странным предметом»

Видео обыска опубликовано в телеграм-канале NEXTA.

Это уже не первый подобный обыск в колледже. Первый случился зимой — после того, как за наркотики «закрыли учащегося группы э-32 и его девушку». «Недавно куратор нам рассказал, что поймали еще двух человек, и вчера устроили такой же обыск», – рассказал belsat.eu один из учащихся.

По словам второго собеседника, руководство колледжа также было обеспокоено случаем в Столбцах, и, чтобы не допустить таких же случаев, искали ножи, другое холодное оружие и наркотические вещества.

По словам студентов, обыск был незаконным, так как многим учащимся нет 16 лет, а значит, при подобных действиях должны присутствовать их родители.

«Обыск проходил просто: во время уроков заходило наше руководство и проверяло рюкзаки, все содержимое карманов, чтобы все было выложено на стол. Интересовались любым странным предметом, у кого-то прицепились к старым деньгам, залезали в кошельки», – отметил собеседник.

По словам учащихся, тех, кто отказывался показывать свои телефоны, рюкзаки и другие личные вещи, вели к заведующим отделением.

Администрация: учащиеся и родители поддерживают такие действия

В администрации колледжа корреспонденту belsat.eu заявили, что «все действия педагогических работников обусловлены мерами по поддержанию общественной безопасности и порядка».

«Это подтвердит каждый учащийся. И они понимают, что эти действия только в их интересах с целью недопущения серьезных нарушений», – отметили в учреждении.

По словам собеседника, эти действия поддерживают как большинство студентов, так и их родителей.

«Вы же сами знаете, что случилось в Столбцах два месяца назад, когда учащийся пронес нож в учебное заведение, и в результате пострадали и педагоги, и учащиеся. И мы в том числе проводим профилактическую работу с целью недопущения подобных вещей, потому что, вы же понимаете, задача каждого педагога – обеспечить безопасность в образовательной среде ребенка», – говорят в администрации.

На вопрос, планируются ли подобные профилактические проверки в будущем, в колледже не смогли ответить, назвав вопрос «очень провокационным».

«Не надо пожар тушить бензином»

Тему трагедии в Столбцах во время послания народу и Национальному собранию затронул и Лукашенко.

«Я критикую постоянно в связи с событиями в Столбцах: где петух, как в народе говорят, клюнул в одно место – зашевелились, Карпенко (министр образования Игорь Карпенко – прим. Belsat.eu) и все. Начальник по безопасности – ввести в каждой школе. Заместители директоров по безопасности – ввести. Психологами – запрудить. Где вы деньги на это возьмете, и нужно ли это вообще?»- заявил он.

Александр Лукашенко также отметил, что «не надо пожар тушить бензином».