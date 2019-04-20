Перевал Дятлова: тайна раскрыта? 10 20.04.2019, 15:13

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Блогер попытался увязать все факты и исключить мистику.

Итак, что же произошло с группой туристов под руководством Игоря Дятлова?

Почему девять молодых и здоровых людей погибли в далёком 1959-м году? Ответ на этот вопрос вы прочитаете ниже, пишет блогер Илья Шпаньков.

Группа начала свой поход 23 января 1959 года, выехав из Свердловска в Серов на поезде. 27 января группа из десяти человек прибыла в заброшенный посёлок 2-го Северного рудника. Утром 28 января группу покинул Юрий Юдин по болезни. Оставшиеся девять человек начали поход на лыжах по намеченному маршруту.

1 февраля группа, оборудовав в долине Ауспии лабаз (склад части вещей и продуктов, не нужных при восхождении на Отортен), поднялась на склон горы Холатчахль (Холат-Сяхыл) или вершины "1079" (на более поздних картах её высота дана как 1096,7 м), где и остановилась на ночлег недалеко от безымянного перевала (позднее названного Перевал Дятлова).

Погода в те дни и в том месте стояла суровая, североуральская: ночью температура воздуха опускалась до -30 градусов, дул сильный ветер с порывами до 30 м/с (около 100 км/ч). По снимкам с одного из фотоаппаратов участников группы можно оценить подготовленность к подобным суровым условиям в плане одежды:

Согласно описи личных вещей, составленной следователями, шерстяных предметов одежды было очень мало, преобладали хлопчатобумажные. Поверх всего - тонкие брезентовые куртки-штормовки. Вечером 1 февраля группа поставила палатку на склоне горы:

Ночёвка намечалась "холодной" - без использования печки. При этом часть одежды и обувь многие туристы перед сном сняли. Палатка была установлена на склоне, одной стороной вкопанная в снег. Таким образом, с одной из сторон верх палатки находился на уровне снежного покрова. Согласно протоколу осмотра палатки следователями, уклон горы в этом месте составлял около 30 градусов. Ночью на палатку сошёл небольшой пласт снега, оборвав растяжки и придавив скат палатки.

При этом никто из группы не пострадал - разрезав боковую сторону палатки, вся группа покинула её, опасаясь нового схода снега, возможно - более массивного. На данный момент ни у кого из туристов не было никаких повреждений, все были целы и здоровы, только напуганы происшедшим.

Недалеко от палатки группа провела небольшое совещание (в снегу вытоптана небольшая площадка, обронены вещи). Ввиду того, что все чувствовали себя пока достаточно уверенно, было решено не возвращаться в палатку за вещами (из-за опасения нового схода снега), а спуститься с горы к лесу и переждать до утра у костра. Решение было явно не самым лучшим, учитывая, что часть туристов оказалась без обуви, головных уборов и перчаток, снятых перед сном. Но в полной темноте (фонарик потеряли у палатки - его нашли поисковики), при шквальном ветре и сильном морозе такое решение показалось группе наиболее безопасным.

Вся группа спустилась на 1,5 км вниз по склону (ветер дул в спину), к лесу, где туристы развели костёр. Для того, чтобы наломать лапника (для костра или для выкладки настила у костра), Юрий Дорошенко и Георгий Кривонищенко забрались на ближайший кедр. Затея оказалась очень сложной, учитывая погодные условия, одежду туристов и отсутствие инструментов, при этом парни сильно ободрали кожу на руках и ногах, забираясь по стволу вверх (характер повреждений при осмотре тел соответствует этому предположению).

Через некоторое время люди поняли, что до утра так не продержаться. Было принято решение разделиться на три группы. Первая группа в составе Игоря Дятлова, Рустема Слободина и Зины Колмогоровой отправилась к палатке за вещами. Вторая группа в составе Семёна Золотарёва, Николая Тибо-Бриньоля и Людмилы Дубининой отправилась на поиски нового места ночлега, более защищённого от ветра. Третья группа в составе Юрия Дорошенко, Георгия Кривонищенко и Александра Колеватова осталась поддерживать костёр.

Первая группа шла против ветра, в гору. На Дятлове были только лыжные брюки, кальсоны, свитер, ковбойка, меховая безрукавка. На правой ноге — носок шерстяной, на левой — хлопчатобумажный. Обуви и головного убора нет. Он замёрз первым, пройдя около 300 метров от костра. Чуть дальше прошёл Слободин - около 480 метров. Он был только в одном валенке. Дальше всех прошла Колмогорова - около 630 метров. Без обуви. Вся группа замёрзла, не пройдя и половины пути.

Вторая группа была одета лучше всех остальных (первая группа планировала набрать недостающей одежды в палатке) - именно поэтому им поручили поиск нового места и подготовку его для ночлега, по мнению туристов - самую сложную работу. Они нашли такое место в безветренной лощине над замёрзшим ручьём, выкопали в снегу укрытие и отправились обратно к костру.

У костра оставалась третья группа - одеты были плохо, при этом Дорошенко и Кривонищенко уже были сильно обморожены и вымотаны (они лазали на кедр). Все трое жались к костру, пытаясь согреться, но постепенно теряли сознание, замерзая. При осмотре трупов паталогоанатомами у всех троих обнаружены обгоревшие участки тела.

Вторая группа, придя к костру, обнаружила трупы Дорошенко и Кривонищенко, Колеватов хоть и обгорел, но ещё подавал признаки жизни. Умерших друзей туристы сложили у кедра. Ввиду катастрофической ситуации (или предполагая гибель первой группы), третья группа решила отправиться к новому месту ночёвки, захватив с собой Колеватова. Первой шла Дубинина, за ней - Тибо-Бриньоль, замыкал группу Золотарёв, неся на спине Колеватова (как самый сильный и старший в группе).

Путь к новому месту ночлега проходил вдоль русла ручья, по снежному козырьку (ориентировочно - около 4 метров от дна ручья). Под весом туристов козырёк обрушился, вся группа упала на камни на дне русла ручья, при этом Дубинина, почувствовав сход снега под ногами, успела развернуться назад, в попытке избежать падения в русло. Но на камни упали все - спастись не удалось никому.

Теперь о повреждениях тел - они вызывали самые активные споры. Дубинина упала грудью на большой камень, лицом против течения небольшого водопада.

Как следствие: переломы рёбер (удар грудью о камень), части лица вымыты набегающей водой (или выедены водной живностью). Трупы в ручье были обнаружены только в мае, через три с лишним месяца после трагедии.

Тибо-Бриньоль, а также Золотарёв с Колеватовым упали на правую сторону тел. Так их и нашли поисковики.

Согласно протоколам осмотра и вскрытия, наибольшие повреждения туристы получили на правой стороне тел (проломленный череп у Тибо-Бриньоля, рана справа на голове и сломанные рёбра также справа у Золотарёва, у Колеватова раны на голове и лице - также с правой стороны).

Таким образом, абсолютно все повреждения туристы получили при падении на камни в русло ручья, при этом характер повреждений полностью соответствует пространственному положению трупов при обнаружении. Остаётся ещё одно "странное" повреждение - трещина в черепе Слободина из первой группы, шедшей к палатке.

На самом деле ничего странного и таинственного в этой трещине нет: такое бывает у трупов, замерзающих на сильном морозе. Внутренние органы в черепе расширяются, замерзая, при этом иногда череп трескается. Примерно как трескается стеклянная бутылка с водой, помещённая на мороз.

Итак, вывод. Никаких таинственных историй, инопланетян, НКВДшников, злых манси и прочих конспирологических теорий - туристы попали в очень тяжёлую ситуацию и погибли, пытаясь выжить. Другими словами, выводы, указанные в постановлении о прекращении уголовного дела, совершенно правильные: причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии.

Остаётся вопрос: откуда же тогда возникли все эти теории о таинственности гибели группы Дятлова? Чтобы понять это, достаточно почитать объяснительные поисковиков, часть из которых являлась такими же туристами из УПИ, друзьями Дятлова и его группы. Особенно выделяется объяснительная руководителя одной из групп поиска, Моисея Аксельрода - она довольно объёмная и просто переполнена всевозможными невероятными версиями и предположениями, рождёнными нездоровым воображением.

Так что наводить мистику начали ещё поисковики - такие же студенты-туристы, а дальше история только обрастала "странными" подробностями и домыслами.