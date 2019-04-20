Лукашенко накануне Пасхи рассуждал о «заслугах» Сталина 32 20.04.2019, 15:33

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Диктатор на субботнике работал на «Линии Сталина».

Лукашенко 20 апреля на республиканском субботнике принял участие в посадке деревьев на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина», сообщает его пресс-служба.

Перед началом работ Лукашенко рассказали о развитии комплекса и организации новых экспозиций.

«Если бы мы серьезно отнеслись к этому укрепрайону, мероприятиям, для чего он был предназначен, то немцам было бы не так просто ее преодолеть», — констатировал Лукашенко.

По завершении посадки деревьев Александр Лукашенко пообщался с представителями СМИ. Диктатор отметил, что субботники являются тем лучшим из советского прошлого, что нужно было привнести в настоящее. По мнению правителя, сегодня в Беларуси немного людей считают субботники пережитком прошлого.

Лукашенко заявил, что события военных лет, которые развивались в районе «Линии Сталина», учат всегда быть готовыми к отражению агрессии. «Это урок, это та неизвестная история нашей страны, которую мы должны знать. И этот урок подталкивает нас к тому, чтобы порох держать сухим и чтобы мы всегда были готовы с любой стороны отразить агрессию против нас», — сказал Лукашенко.

Диктатор рассказал, что, когда создавался историко-культурный комплекс, было много противников этого, которые обвиняли власти в увековечивании памяти о Сталине.

«Да я не имя Сталина возрождал, хотя и он этого заслуживает. Я возрождал этот объект, который говорит о той части истории, которая была у нас, и которую, к сожалению, на то время неправильно понимали», — подчеркнул Александр Лукашенко.