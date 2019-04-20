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Председатель ОБСЕ призывает к продолжению переговоров о перемирии на Донбассе

  • 20.04.2019, 15:43
Мирослав Лайчак
Фото: AFP

Мирослав Лайчак подчеркивает необходимость договориться о полном прекращении огня на востоке Украины.

Председатель ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак выразил глубокое сожаление, что трехсторонняя контактная группа в Минске не смогла договориться о "Пасхальном перемирии".

Его заявление опубликовано на сайте ОБСЕ, информирует censor.net.ua.

Глава организации подчеркивает необходимость не только восстановить перемирие, но и договориться о полном прекращении огня.

"Каждый день люди на востоке Украины испытывают трудности. Обязанность сторон - гарантировать безопасную и надежную обстановку, и это является ключевым условием для любого позитивного развития, включая улучшение тяжелой гуманитарной ситуации", - сказал Лайчак.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила 18 апреля, что представители России в трехсторонний контактной группе отказались согласовать прекращение огня на Пасху.


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