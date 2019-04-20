Главы МИД Турции, Румынии и Польши поддержали вступление Украины и Грузии в НАТО 20.04.2019, 16:14

Грузия и Украина должны присоединиться к НАТО для укрепления безопасности в Черноморском регионе.

Украина и Грузия должны стать членами НАТО – это будет способствовать укреплению безопасности в Черноморском регионе, которую своими действиями подрывает РФ. Об этом говорилось на трехсторонней встрече министров иностранных дел Турции, Польши и Румынии в Анкаре 19 апреля, пишет «Гордон».

"С точки зрения безопасности наши страны сталкиваются с похожими проблемами... Такие страны, как Грузия и Украина, должны присоединиться к НАТО", – отметил на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

Он напомнил, что его государство не признает аннексию Крыма Россией.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу добавил, что Анкара также поддерживает курс Украины на НАТО.

"Мы особенно хотим помогать странам в этом регионе. Украина – одна из этих стран. Мы также сторонники того, что Грузия должна быть включена в НАТО как можно скорее", – подчеркнул Чавушоглу.

Министры иностранных дел Турции, Польши и Румынии договорились провести еще одну встречу в трехстороннем формате 15 июля.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики "внеблоковости". В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в январе 2019 года, вступление Украины в НАТО поддерживают 46% украинцев, 32% – против этого шага. В декабре 2018 года за вступление Украины в НАТО выступали 44% опрошенных, против также выступали 32%.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. В тот же день Рада одобрила проект постановления, которым призвала НАТО предоставить Украине план действий по членству.

17 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос о плане действий по членству в НАТО для Украины можно будет поднять в декабре 2019 года на лондонском саммите Альянса. 10 апреля Порошенко утвердил национальную программу сотрудничества с НАТО на 2019 год.