Как встретить Пасху и что приготовить к столу 20.04.2019, 16:22

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В белорусской традиции Пасху невозможно представить без стола с угощениями для всей семьи.

Пасха – главное торжество для христиан. К нему католики готовились на протяжении Великого поста – он длился с 6 марта. Учение Костела обязывает каждого верующего хотя бы раз в год прийти на исповедь и принять причастие, пишет kp.by.

Желательно сделать это как раз во время поста, чтобы встретить праздник Воскресения Христова с чистым сердцем.

В Великий Четверг начинается Святой пасхальный Тридуум. Ближайшие три дня католикам рекомендуется посещать богослужения в костеле. В Великий Четверг вспоминают Тайную Вечерю. Священник омывает ноги 12 мужчинам, как это делал Иисус со своими учениками – в знак любви и готовности служить другому.

Вечерняя месса в костеле

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Великая Пятница посвящена страданиям и смерти Иисуса на кресте. В этот день в костеле не поют, на службе не звучит орган, а священник не произносит благословение. Католики соблюдают строгий пост: можно поесть только один раз в день досыта и скромную пищу без мяса.

Великая Суббота – день тишины. В этот день молятся у гроба Иисуса Христа. Также в этот день в костелах благословляют пасхальные блюда – куличи, крашеные яйца, мясо.

Кульминация праздника – пасхальная вигилия, вечерняя месса в костеле, во время которой празднуют и прославляют Христово Воскресение. Она начинается зажжением большой восковой свечи-пасхала, а затем служится литургия, освящается вода и благословляются пасхальные блюда. А днем служба начинается с процессии со Святыми Дарами.

Готовим пасхальный стол

В белорусской традиции Пасху невозможно представить без стола с угощениями для всей семьи. У каждого блюда есть своя символика. Пасхальные блюда освящают в субботу днем или после вигилии поздно вечером. А за стол садятся уже в воскресенье.

Крашеные яйца – один из главных атрибутов Пасхи

Фото: pixabay.com

Что же приготовить на Пасху?

Крашеные яйца – один из главных атрибутов Пасхи. Теперь яйца красят в разные цвета, расписывают их, но все же символом считается окрашенное в бурый или красный цвет яйцо. Это знак жизни и напоминание о том, как Мария Магдалена принесла римскому императору красное яйцо – свидетельство того, что Иисус невиновен, но прольет кровь за все человечество.

Куличи и сдобные булки – это тоже символ Христа, а также современная замена ветхозаветных пресноков, которыми отмечали Пасху.

Мясо – напоминание про пасхального ягненка из Ветхого Завета, который был предвестником Иисуса Христа, искупившего грехи людей своей жертвой. Сегодня принято благословлять домашние колбасы, ветчину, сало.

Хрен и перец – символ библейских горьких трав. Также в пасхальную корзинку кладут соль.

Если есть домашний сыр или творог, их тоже можно поставить на стол.

Пряники и украшения в виде пасхального кролика больше свойственны западно-европейской традиции, у нас отдают предпочтение барашку.

Праздничный стол накрывают белой скатертью, украшают букетом из вербы или самшита. Можно заранее прорастить пшеницу или овес, чтобы на столе была свежая зелень – символ новой жизни. В центр стола ставится домашняя свеча-пасхал, зажженная на ночной службе в костеле, пасхальные блюда, яйца, хлеб, соль.

Куличи и сдобные булки – это тоже символ Христа

Фото: Арина Лисецкая

В религиозных семьях принято, чтобы за пасхальным столом собиралась вся семья. Отец или самый старший член семьи читают молитву, благословляют стол освященной водой. И приветствуют друг друга: «Христос воскрес!» - «Воистину воскрес!». Обед начинают с пасхального яйца, а за столом детям объясняют, в чем смысл этого праздника.

ДАРИМ ПОДАРКИ НА ПАСХУ

Самое дорогое и ценное, что можно подарить на Пасху – это свою любовь, заботу и внимание. Этот праздник – повод побыть с семьей, уделить время самым близким.

В качестве подарков обычно выступают все те же символы Пасхи. Это яйца-писанки, булки и пироги собственного приготовления, сувениры в виде барашков, кроликов, цыплят, пряники, пасхальные венки из лозы, украшенные лентами, цветами и разноцветными яйцами. Дальним родственникам и друзьям можно посылать открытки с теплыми словами и поздравлениями. Словом, в качестве подарка на Пасху подходит все, что позволяет поделиться добротой и любовью, как и завещал Иисус.