Россию вытесняют из космоса все кому «не лень» 2 20.04.2019, 16:32

«Роскосмос» вытесняют из рынка.

Совместная американо-новозеландская компания запускает производство ракет, вытесняя с рынка недорогих пусков малых спутников российский “Роскосмос”, пишет блогер Злой Одессит для inforesist.org.

Итак, в то время как “Роскосмос” в лице Дмитрия Рогозина вещает любителям информационного фаст-фуда о 45 запусках российских ракет в год, за океаном, после успешного испытания легкой двухступенчатой ракеты-носителя Electron, компания Rocket Lab развернула строительство фабрики, на которой планируется выпускать по 2 ракеты в неделю.

Напомню, что ракеты Electron способны доставлять до 150 кг полезного груза (что соответствует массе малого спутника) на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км,

А на днях, основатель Rocket Lab Питера Бек на своем аккаунте в twitter сообщил о подготовке очередного пуска ракеты Electron. И это при том, что предыдущий был произведен всего 20 дней назад.

В планах Rocket Lab осуществлять до четырех запусков ракет Electron в месяц, что при работающей производственной линии 2 ракеты в неделю вполне-таки осуществимый план.

Таким образом, в ближайшее время, совместная американо-новозеландская компания выйдет на объем запускаемых ракет выше, чем «великая космическая сверхдержава». Вот и возникает вопрос, а кто нынче в космосе хозяин?