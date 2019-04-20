В Беларуси в девятый раз за год подорожает бензин 1 20.04.2019, 16:43

Цены на топливо вырастут уже c завтрашнего дня.

С 21 апреля в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили tut.by в пресс-службе «Белнефтехима».

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 21 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 52 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 63 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 84 копейки, ДТ — 1 рубль 63 копейки.

— По состоянию на 19 апреля с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,4%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 5,2%, что не компенсировало роста затрат НПЗ на приобретение сырья, — проинформировали в «Белнефтехиме».

Это девятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 14 апреля: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

В 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим.), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».

Как в интервью сайту Charter97.org ранее заявлял экономист Лев Марголин, бензин в Беларуси (подорожает как минимум на треть https://charter97.org/ru/news/2019/3/21/327630/).