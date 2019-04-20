Пасха-2019: интересные традиции празднования в разных странах мира 20.04.2019, 17:39

Пасха – главное торжество для христиан.

Редакция сайта hochu.ua решила собрать пасхальные традиции со всего мира, которые нам не знакомы. Журналисты рассказывают про обычаи других стран на Пасху-2019, среди которых были даже разжигания костров и обливание водой.

ИТАЛИЯ

Интересной традиции придерживаются итальянцы каждую Пасху — во время пасхального празднования Италия, которая обычно наполнена звуками смеха и громких разговоров, погружается в тишину. Верующие собираются вместе и участвуют в процессиях, неся церковный крест по городским улицам. Во время этой христианской процессии говорить между собой не принято.

ФИНЛЯНДИЯ

В день Пасхи фины целыми семьями выходят на улицы, чтобы принять участие в воскресных процессиях. Дети берут с собой дудки и барабаны и громогласными звуками сообщают окружающему миру, что дни траура и скорби окончены. Под вечер жители Финляндии зажигают традиционные костры, которые символизируют свет и обновление.

АНГЛИЯ

В Страстную пятницу жители туманного Альбиона стараются есть очень скромно. Но в этот день они могут позволить себе традиционные булочки с изюмом, которые всегда украшают крестом из глазури. Эта пасхальная выпечка отдаленно напоминает наши куличи. Есть у них еще одна пасхальная традиция — англичане считают, что если дотронутся до пушистых веток вербы, по-нашему котиков, то они обязательно будут счастливы.

ИСПАНИЯ

Испанцы привыкли к тому, что начиная с Вербного воскресенья и до самой Пасхи, по их стране проходят традиционные шествия. В них участвуют разные религиозные братства, которые облачены в длинные одеяния, колпаки и маски. Эти люди ходят по улицам, моля о прощении за все грехи, которые они совершили.

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ГЕРМАНИЯ

Популярного сейчас пасхального зайца придумали немцы. Он приносит крашенки детям, пряча их в траве или под кустами. Детвора с большим азартом ищет пасхальные яйца, ведь среди них попадаются и шоколадные. Еще в Германии к Пасхе во многих домах ставят в вазы ветки вербы и свежие цветы.