Брестчане опять готовят митинги против аккумуляторного завода 20.04.2019, 17:51

Фото: belsat.eu

Жители Бреста отступать не намерены.

19 апреля поданы заявки на митинги против завода АКБ. Об этом сообщил «Брестской газете» правозащитник Роман Кисляк. Четыре заявки поданы на проведение митинга на стадионе в Тельмах на 5, 12, 19 и 26 мая и одна заявка на 1 мая – в парк воинов-интернационалистов. Все они поданы не по разрешительному, а по заявительному принципу.

«Мы продолжим подавать заявки на митинги, несмотря на запреты. Своей такой политикой власти раскрывают свое отношение к правам человека вообще и к праву граждан на мирные собрания в частности», – прокомментировал правозащитник.

Напомним, в прошлое воскресенье в Бресте прошли митинг и шествие против аккумуляторного завода. В акции приняли участие более 500 человек.