Путина на дебатах испепелил бы любой 1 Слава Рабинович, «Обозреватель»

20.04.2019, 17:58

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Фото: gordonua.com

Представляете, что бы произошло с правителем РФ, если бы он был обязан участвовать в таких дебатах, как в Украине.

При выборах, к которым были бы допущены все кандидаты, имеющие на это право? И я имею в виду только 2000 и 2004 гг., потому что с 2008 года Путин просто не имел права баллотироваться на выборах президента (так как двумя сроками подряд достиг конституционного предела президентских полномочий для одного и того же лица – ещё в 2008 г.).

С 2012 года Путин – просто самозванец и государственный преступник, который должен быть не на президентских дебатах, а в тюрьме.

Но в принципе, а? Лжеца Путина на дебатах мог бы испепелить любой, абсолютно любой нормальный кандидат. Испепелить так, что от Путина не осталось бы и следа!

Слава Рабинович, «Обозреватель»