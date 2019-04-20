Соболенко: Когда играем за Беларусь, должны стараться изо всех сил и бороться до конца

Соболенко: Когда играем за Беларусь, должны стараться изо всех сил и бороться до конца1
- 20.04.2019, 18:08
Белорусская теннисистка поделилась эмоциями от победы в полуфинале Кубка Федерации.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Самантой Стосур (7:5, 5:7, 6:3) в полуфинале Кубка Федерации. Об этом пишет tribuna.com.
«Это был невероятный матч. Стосур показала отличный уровень. Довольна, что мы обе показали такую игру.
Стосур играла очень быстро. Я с трудом успевала добираться до мяча. Старалась изо всех сил сдерживать ее подачу. Когда играем за Беларусь, мы должны стараться изо всех сил и бороться до конца. Приятно начать полуфинальную серию с победы», – сказала Соболенко.
Напомним, после первого игрового дня счет в матче Австралия – Беларусь – 1:1.