Соболенко: Когда играем за Беларусь, должны стараться изо всех сил и бороться до конца 1 20.04.2019, 18:08

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка поделилась эмоциями от победы в полуфинале Кубка Федерации.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Самантой Стосур (7:5, 5:7, 6:3) в полуфинале Кубка Федерации. Об этом пишет tribuna.com.

«Это был невероятный матч. Стосур показала отличный уровень. Довольна, что мы обе показали такую игру.

Стосур играла очень быстро. Я с трудом успевала добираться до мяча. Старалась изо всех сил сдерживать ее подачу. Когда играем за Беларусь, мы должны стараться изо всех сил и бороться до конца. Приятно начать полуфинальную серию с победы», – сказала Соболенко.

Напомним, после первого игрового дня счет в матче Австралия – Беларусь – 1:1.