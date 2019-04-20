Задержан начальник гомельской госинспекции по карантину растений 2 20.04.2019, 18:26

38-летнего руководителя подозревают во взяточничестве.

Начальника гомельской госинспекции по карантину растений задержали с поличным после получения взятки в служебном кабинете, сообщает «Салідарнасць» со ссылкой на МВД.

По данным силовиков, 38-летний руководитель неоднократно получал взятки за выписку фитосанитарных сертификатов и актов карантинного контроля (надзора) на экспортируемую сельхозпродукцию. Размер вознаграждений варьировал от 15 рублей до $ 100.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 УК (получение взятки), он заключен под стражу.