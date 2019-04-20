В Кремле паникуют 20.04.2019, 18:36

Владимир Путин

РФ не сможет конкурировать с оппонентами ни в науке, ни в промышленности, ни в экономике.

Буквально только что пришлось пообщаться с человеком из страны-агрессора, который плавает в водах, особо приближенных к их императору, пишет блогер Anti-colorados для inforesist.org.

Скажем так, он блюдет собственные интересы и безусловно – интересы своей страны. При этом, у него нет даже малейшего желания рассуждать на тему «преступных интересов».

Что характерно, это некий срез именно думающей части РФ. Пусть там и не много таких осталось, но они есть и рассуждают довольно трезво и здраво, как о своей власти, своей стране, так и о противниках, в число которых, безусловно, входит и Украина. При всей твердости мышления, довольно неплохом знании действительной истории и понимании происходящих процессов, они считают, что РФ может выжить исключительно в виде хищника, который либо прямо, силой, поглощает то, чего у него нет и никогда не будет, либо выторговывает это взамен ослабления своей агрессивной политики.

То есть, они видят агрессивную политику собственной страны как естественное и единственно устойчивое состояние своей страны. Любое другое состояние – гибельно, поскольку РФ не сможет конкурировать с оппонентами ни в науке, ни в промышленности, ни в экономике, а оказавшись в аутсайдерах – обречена на крах. Поэтому они полагают, что нельзя подставляться под удар самим, но если кто-то опрометчиво подставился – надо бить не мешкая.

Поэтому рассуждать о развитии их науки или даже технологий – нет смысла, как нет смысла рассуждать о понятиях добрососедства или чем-то подобном. Они просто переступили через эти принципы или общепризнанные методы добычи материальных или нематериальных благ. Такие люди всерьез считают, что все это они могут либо купить, либо как-то добыть, либо отнять.

Кстати – демократию – тоже. У них действительно имеется собственное понятие о суверенной демократии, которое предполагает определенные степени свободы внутри отдельных слоев их общества. Судя по тому, как они это видят, там уже создано квази-кастовое общество, и они этим откровенно гордятся, считая это следующим шагом демократии, к которому придут и остальные страны с классическим представлением об устройстве демократического общества.

Если бы автору не доводилось читать труды классиков германского национал-социализма, то подобный подход мог бы показаться действительно новаторским, хоть и очень странным. Но пока оппонент излагает эти темы, автор легко находит истоки этой философии. Тем не менее, все это приходится пропускать для того, чтобы в конце концов послушать то, как они оценивают текущую ситуацию противостояния РФ с Украиной, в свете нынешних выборов.

Сейчас в Москве нет особой радости и эйфории, поскольку они знают истинное состояние дел и то, как легко в Украине может произойти контр-игра.

Ответственные за выборы в Украине товарищи жрут валидол пачкам и вот эта паника, которая искусственно разгонялась у нас – ничто, по сравнению с той «изжогой», что имеется за поребриком, поскольку там они имеют реальные, а не сфабрикованные основания.

Так что – сохраняем спокойствие и готовимся к выборам.