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Какой будет погода на Пасху?

  • 20.04.2019, 18:37

Синоптики сделали прогноз на 21 апреля.

Кратковременные дожди и до 17 градусов тепла будет в Беларуси на католическую Пасху 21 апреля. Об этом kp.by сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Практически весь день на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный. Ночью будет прохладно - от 1 до 7 градусов тепла. Днем ожидается комфортная температура - от 11 до 17 градусов тепла.


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