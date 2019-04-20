Какой будет погода на Пасху? 20.04.2019, 18:37

Синоптики сделали прогноз на 21 апреля.

Кратковременные дожди и до 17 градусов тепла будет в Беларуси на католическую Пасху 21 апреля. Об этом kp.by сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Практически весь день на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный. Ночью будет прохладно - от 1 до 7 градусов тепла. Днем ожидается комфортная температура - от 11 до 17 градусов тепла.