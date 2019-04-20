Хуан Гуаидо объявил завершающий этап свержения власти Мадуро 20.04.2019, 18:42

ФОто: EPA/UPG

В Венесуэле продолжаются масштабные протесты.

Президент Венесуэла Хуан Гуаидо анонсировал в Twitter масштабную акцию протеста, которая должна положить конец власти Мадуро, пишет «Зеркало недели».

"1 Мая мы начнем финальную фазу Операции Свобода. Время пришло! Нужно готовиться к тому, чтобы сделать последнее усилие и добиться прекращения узурпации власти", - заявил Гуайдо.

"Я уверен, что бы будем свободными и призываю всю страну быть готовыми к следующему этапу, - написал Гуайдо. - 209 лет назад венесуэльцы подняли свой голос - мы также должны быть сильными, оптимистичными и решительными."

Reafirmo que seremos libres y llamo a todo el país a estar listos para la siguiente fase de la #OperaciónLibertad. Como hace 209 años los venezolanos alzaron su voz, hoy también tenemos la responsabilidad de mantenernos con fuerza, esperanza y determinación.#VamosConTodo1M pic.twitter.com/8J1ndHzui0 — Juan Guaidó (@jguaido) 19 апреля 2019 г.

Как сообщалось, 24 марта в аэропорту Каракаса приземлились два российских самолета с 35 тоннами груза и сотней военнослужащих без опознавательных знаков. По данным онлайн-сервисов, самолеты прибыли в Венесуэлу из Сирии.

23 января в Венесуэле с новой силой вспыхнули массовые акции протеста против режима Николаса Мадуро. За две недели до этого прошла инаугурация Мадуро на очередной президентский срок. На многотысячном митинге в Каракасе глава Национальной Ассамблеи Хуан Гуаидо принес присягу временного президента Венесуэлы.

США первыми признали его легитимным главой государства. Почти 50 стран последовали решению Соединенных Штатов.