закрыть
20 апреля 2019, суббота, 18:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Хуан Гуаидо объявил завершающий этап свержения власти Мадуро

  • 20.04.2019, 18:42
ФОто: EPA/UPG

В Венесуэле продолжаются масштабные протесты.

Президент Венесуэла Хуан Гуаидо анонсировал в Twitter масштабную акцию протеста, которая должна положить конец власти Мадуро, пишет «Зеркало недели».

"1 Мая мы начнем финальную фазу Операции Свобода. Время пришло! Нужно готовиться к тому, чтобы сделать последнее усилие и добиться прекращения узурпации власти", - заявил Гуайдо.

"Я уверен, что бы будем свободными и призываю всю страну быть готовыми к следующему этапу, - написал Гуайдо. - 209 лет назад венесуэльцы подняли свой голос - мы также должны быть сильными, оптимистичными и решительными."

Как сообщалось, 24 марта в аэропорту Каракаса приземлились два российских самолета с 35 тоннами груза и сотней военнослужащих без опознавательных знаков. По данным онлайн-сервисов, самолеты прибыли в Венесуэлу из Сирии.

23 января в Венесуэле с новой силой вспыхнули массовые акции протеста против режима Николаса Мадуро. За две недели до этого прошла инаугурация Мадуро на очередной президентский срок. На многотысячном митинге в Каракасе глава Национальной Ассамблеи Хуан Гуаидо принес присягу временного президента Венесуэлы.

США первыми признали его легитимным главой государства. Почти 50 стран последовали решению Соединенных Штатов.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы завидуют украинцам
Белорусы завидуют украинцам Дмитрий Бондаренко
Грабли - только членам БРСМ
Грабли - только членам БРСМ Ирина Халип
Не заглянув в святцы
Не заглянув в святцы Константин Скуратович
Не может быть!
Не может быть! Александр Сотник