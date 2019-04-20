Что на самом деле происходит на рынках в регионах 2 20.04.2019, 18:54

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Мораторий на проверки товара у индивидуальных предпринимателей рынков уже закончен.

«Хотя количество товаров большое, обновленное в соответствии с сезоном, но покупателей очень мало!» - замечают предприниматели гродненского рынка «Южный» в комментарии «Радыё Рацыя».

Причин тому много: повышение доли в торговом секторе супермаркетов, магазинов дешевых товаров от узбекских продавцов, а также интернет-площадок. О своем впечатлении от работы на рынке «Южный» в будний день говорит Андрей Шестеряков - предприниматель.

- Видим определенный отплыл покупателей с рынка. И очень печально, что в будние дни покупателей практически нет. Вот приехали бы, купили бы кофе, обсудили бы последние новости. Хорошо, если ты продал две единицы товара, так как уже можно купить себе какую-то еду.

Мораторий на проверки товара у индивидуальных предпринимателей рынков уже закончен, с начала этого года. Как замечают предприниматели по всей Беларуси, начались кое-где проверочные действия со стороны фискальных органов, которые доводят предпринимателей до судов.

- Со стороны госстандарта идет предвзятое отношение к нашим предпринимателям, - говорит Шестеряков.