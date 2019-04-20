Видеофакт: Во время матча футболисты минского «Динамо» чуть не подрались между собой 3 20.04.2019, 20:14

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В матче футбольного чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Торпедо» произошел необычный инцидент.

Футболисты одной команды чуть не подрались прямо на поле, пишет nn.by.

Защитник минского «Динамо», россиянин Виталий Дьяков не слишком удачно пробил штрафной удар, а после решил что-то обсудить на повышенных тонах с одноклубником, белорусом Эдгаром Олехнович.

В конце концов Дьяков толкнул Олехновича в грудь.

Судья решил не наказывать его за неспортивное поведение.