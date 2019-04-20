Иранец: Меня шокировало, что в Беларуси врачи зарабатывают, как кассиры в супермаркете 4 20.04.2019, 21:01

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Эхсан в Гродно

Фото из лично архива героя

Как студент из Ирана учился в Беларуси пять лет на медика и очень сильно разочаровался.

Прилететь в Беларусь из Ирана, когда тебе 18 и ты никогда не бывал в другой стране, это вам не съехать от родителей из Шарковщины и поступить в столицу. Хотя после рассказа «Витебскому курьеру» Эхсана (22 года), который 5 лет жил и учил медицину в Минске, можно сказать, что есть тут и много общего. Журналисты попросили его объяснить, чем наши ВУЗы так привлекают иностранцев, а получили реальную историю про белорусскую экзотику.

Спойлер: после 5 лет в Минске он понял, что это не то, о чем он мечтал и уехал учиться в Европу.

Известно, что в медицинский у нас идут по зову сердца, по семейной традиции или по молодости, но в Иране врач — это очень выгодная профессия.

- В Персии многие реально хотят, чтобы их дети были врачами. Как любые нормальные - родители, они желают детям хорошей успешной жизни. Могу точно сказать, что врачи у нас входят в топ-10 самых оплачиваемых профессий. Конечно, меня шокировало, что в Беларуси некоторые кассиры в супермаркете получают столько же, сколько врачи. И это так печально!

Каждый год сотни тысяч студентов в Иране сдают экзамен, чтобы поступить в университет. Конкурс большой и проходят, конечно, не все. По словам Эхсана, в его год на медицину поступало около 500 000 студентов. Но все-таки, почему выбирают именно Беларусь?

- Мы просто пришли с семьей в специальный офис и нам порекомендовали там несколько стран. Вообще-то, главной причиной была цена: она была ниже, чем в остальных вариантах. Кроме того, эта страна была ближе к Ирану, податься на визу в Беларусь было проще, а в университетах преподавали на английском языке.

Знаете почему иностранный студент не сильно-то отличается от нашего родного? Потому что, наверное, в этих словах многие себя вспомнят:

- Вообще-то, это был первый опыт самостоятельной жизни: мне было всего 18, и до этого я никогда не бывал в других странах. Другим было абсолютно все, поэтому у меня ушел месяц, чтобы привыкнуть.

До приезда в Беларусь Эхсан не знал про нее ничего, даже названия столицы.

- Помню еще, как говорил не Минск, а «Минсэк». А в аэропорту удивляли надписи на китайском. Эй, а где ваш английский на первом месте?

Среди впечатлений от Минска, конечно, не обошлось без наших невероятно чистых улиц. По словам Эхсана, его ничто не удивляло так сильно.

- Я приехал из другой части света, и для меня все было интересно. Я никогда не видел ничего подобного европейской архитектуре, это было так ново! Но потом, когда я сравнивал Минск с другими европейскими городами, понял, почему вам он не очень нравится. Минск действительно скучный внешне.

Для Эхсана любимым местом в Минске стала улица Зыбицкая, но не из-за баров, а из-за архитектуры. А еще — озеро Птичь с неповторимой природой.

Кстати, про самих белорусов Эхсан однозначно сказать не смог:

- Я верю, что в каждой стране есть хорошие и плохие люди. И в Беларуси так же. Но меня удивило здесь, что большинство людей следуют правилам и соблюдают закон. Например, правильно переходят улицу.

Зато на просьбу назвать ассоциацию с типичным белорусским студентом, Эхсан первым делом ответил, что наш студент хочет уехать из страны.

- Учиться здесь тяжелее, чем в Европе — там у студентов есть много скидок. А если ты иностранец, то в Беларуси придется платить даже больше, например, за пропущенные занятия. В общем, если у тебя достаточно денег и ты не заботишься об этом, то студенческая жизнь в Беларуси чудесна. Для студента, который только начинает карьеру — Минск совсем не комфортный город. Например, что касается оплаты жилья. Здесь нужно 3-4 работы, чтобы достаточно зарабатывать на жизнь.

Ничто так не завораживает иностранных студентов, как белорусская бюрократия. Эхсан даже пошутил, что в университете так сложно получить допуск, что лучше вообще не пропускать лекции.

- Во-первых, тебе нужно принести бумагу от преподавателя в деканат, потом они подпишут ее, потом ты возьмешь ее, чтобы получить чек, который идешь оплачивать в банке. А потом ты приносишь чек опять в деканат и они дадут тебе допуск. Это так сложно — получить эту справку! И в целом, для всего тебе нужна куча бумаг, например, если ты хочешь поехать куда-нибудь из страны или вернуться домой.

Другим любопытным сюрпризом оказались обязательные лекции.

- Иногда я просто играл в телефон на лекциях. Как правило, текст уже заранее был на сайте. В них не было ничего нового — это просто потеря времени.

Так что иностранные студенты действительно немногим отличаются от наших. Кстати, по словам Эхсана, большинство молодых иранцев не очень заботятся о религиозных штуках и ведут себя как обычная молодежь. С одним отличием: шумных белорусских студентов никто не депортирует из страны после нескольких жалоб соседей из многоэтажки.

Кроме зарплаты врачей, Эхсана удивили наши больницы. По его словам, общее состояние и забота о пациентах там далеко не на высшем уровне. Зато студентов встречают приветливые пожилые люди и милые белорусские бабушки. И если совсем коротко про практику в больнице:

- Наш уровень русского был не супер, но мы очень старались.

По словам Эхсана, он не планировал работать в Иране, так что знания и диплом были для него очень важны. Но желание учиться в Беларуси пропало вместе с первой эйфорией от самостоятельной жизни. Оказалось, что для работы в большинстве стран диплом белорусского ВУЗа придется подтверждать.

- Я был 18-летним мальчиком, который получил свободу жить в другой стране и, с большего, просто наслаждался жизнью. Но потом я просто сел и подумал: что я делаю со своей жизнью? Обеспечит ли мне это то будущее, которое я хочу? Есть ли гарантия, что я смогу найти себе работу в Европе? И тогда я понял, что я немного трачу свое время и жизнь попусту. Вообще, единственная причина, почему я не бросил учиться раньше — я был молодым и глупым. Сейчас, кстати, все стало еще хуже, потому что Иран сказал, что не будет признавать белорусские дипломы.

По словам Эхсана, он благодарен нашей стране за большой жизненный опыт, но скучать по чему-то здесь точно не будет. Лучшими воспоминаниями из Беларуси он назвал свою поездку в Гродно.

- Мне реально понравился Гродно. Он выглядит как часть настоящей Европы, Минск с ним даже сравнить нельзя. А еще я однажды был в Дудутках: старые деревенские дома, женщины в традиционной одежде. Мне очень понравились эти культурные вещи.

Кстати, по-белорусски Эхсан смог вспомнить только слова «Я цябе кахаю!».

А еще «Дзякуй!». Однажды мне кто-то так ответил, и я был очень удивлен, не знал даже,что это значит.