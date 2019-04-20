Майк Помпео позвонил обоим кандидатам в президенты Украины

Майк Помпео позвонил обоим кандидатам в президенты Украины2
- 20.04.2019, 21:10
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Госсекретарь США выразил равноценную поддержку двум кандидатам.
Государственный секретарь США Майк Помпео в пятницу, 19 апреля, разговорил по телефону, как с действующим президентом Украины Петром Порошенко, так и с кандидатом на данный пост Владимиром Зеленским, сообщает «Главред».
"Госсекретарь Помпео звонил вечером обоим кандидатам, чтобы подчеркнуть американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил нашу приверженность работе с теми, кого украинский народ выбирает для обеспечения успеха безопасной, процветающей, демократичной и свободной Украины", - написал в Twitter спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Напомним, 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский» прошли дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.