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Майк Помпео позвонил обоим кандидатам в президенты Украины

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  • 20.04.2019, 21:10
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Майк Помпео

Госсекретарь США выразил равноценную поддержку двум кандидатам.

Государственный секретарь США Майк Помпео в пятницу, 19 апреля, разговорил по телефону, как с действующим президентом Украины Петром Порошенко, так и с кандидатом на данный пост Владимиром Зеленским, сообщает «Главред».

"Госсекретарь Помпео звонил вечером обоим кандидатам, чтобы подчеркнуть американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил нашу приверженность работе с теми, кого украинский народ выбирает для обеспечения успеха безопасной, процветающей, демократичной и свободной Украины", - написал в Twitter спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Напомним, 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский» прошли дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.


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