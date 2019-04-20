«Ювентус» восьмой год кряду выиграл чемпионат Италии
- 20.04.2019, 21:20
Футболисты «Ювентуса» обыграли соперников из клуба «Фиорентина».
"Ювентус" досрочно выиграл чемпионат Италии по футболу. В матче 33-го тура чемпионата Италии "Старая синьора" нанесла поражение "Фиорентине" (2:1) и стала недосягаемой для своих преследователей, сообщает pressball.by.
"Юве" победил в серии "А" восьмой год кряду. Для туринцев это 35-е скудетто.
Ювентус — Фиорентина — 2:1
Голы: 0:1 — Миленкович (6). 1:1 — Алекс Сандро (37). 2:1 — Песселья (53, автогол).